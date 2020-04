Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La France prête à aider "totalement" et "massivement" Airbus, dit Le Maire Reuters • 29/04/2020 à 10:13









LA FRANCE PRÊTE À AIDER "TOTALEMENT" ET "MASSIVEMENT" AIRBUS, DIT LE MAIRE PARIS (Reuters) - La France est prête à aider "totalement et s'il le faut massivement" Airbus face à la crise du transport aérien provoquée par la pandémie de nouveau coronavirus, a déclaré mercredi Bruno Le Maire, en soulignant que l'aide financière apportée à Air France était déjà une forme de soutien à l'avionneur européen. "Il va de soi que nous soutiendrons totalement et s'il le faut massivement Airbus le moment venu", a dit le ministre de l'Economie sur LCI. Airbus a fait état mercredi de résultats nettement dégradés au premier trimestre, avec une baisse de 15% de son chiffre d'affaires et un plongeon de 49% de son résultat opérationnel. Dans une lettre adressée au personnel vendredi, et que Reuters a pu consulter, Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, a en outre jugé que la survie du groupe était en jeu s'il ne prenait pas des mesures rapides face à la crise. Bruno Le Maire a jugé mercredi qu'Air France devait continuer à acheter des avions à Airbus au-delà des engagements en termes de rentabilité et d'impact environnemental qui lui ont été réclamés en contrepartie de l'aide de 7 milliards d'euros que l'Etat français va apporter à la compagnie. "Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris par Air France", a dit le ministre de l'Economie. "Il va de soi que derrière, il y a aussi les achats d'Airbus et la filière aéronautique française. Si nous soutenons Air France, c'est aussi et je ne le cache pas pour soutenir Airbus." "Il faut qu'Air France continue à être un bon client d'Airbus qui est aujourd'hui aussi en difficulté", a insisté Bruno Le Maire. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.77% AIRBUS Euronext Paris +1.15%