 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La France prendra en charge les médicaments amaigrissants à partir de la mi-juin, annonce la ministre de la Santé
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 09:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 mai - La France prendra en charge le coût des médicaments amaigrissants pour les patients souffrant d'obésité sévère à partir de la mi-juin, a déclaré jeudi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, lors d'une interview accordée à la chaîne TF1.

Le Wegovy de Novo Nordisk et le Mounjaro d'Eli Lilly sont des médicaments injectables qui ont suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale en tant que traitements anti-obésité.

* Les procédures sont en cours de finalisation et le remboursement devrait entrer en vigueur d'ici la mi-juin.

* Ces traitements s'adressent aux patients présentant un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 35 avec au moins une comorbidité, ou un IMC d'au moins 40, indépendamment des comorbidités.

* Jusqu'à 1.000.000 de personnes pourraient bénéficier de ces remboursements, la prescription restant à la discrétion du médecin.

* Le remboursement s'élèvera à 65 %, bien qu'en pratique, la grande majorité des patients éligibles bénéficient d'une prise en charge à 100 % en raison de leurs comorbidités, a déclaré Stéphanie Rist.

* Stéphanie Rist estime le coût annuel pour l'État à environ 100 millions d'euros une fois le dispositif pleinement mis en place.

* En France, les patients paient environ 300 € par mois pour ces médicaments.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 127,020 USD NYSE +3,95%
NOVO-NORDISK B
DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,79 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank