La France prendra en charge les médicaments amaigrissants à partir de la mi-juin, annonce la ministre de la Santé

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28 mai - La France prendra en charge le coût des médicaments amaigrissants pour les patients souffrant d'obésité sévère à partir de la mi-juin, a déclaré jeudi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, lors d'une interview accordée à la chaîne TF1.

Le Wegovy de Novo Nordisk et le Mounjaro d'Eli Lilly sont des médicaments injectables qui ont suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale en tant que traitements anti-obésité.

* Les procédures sont en cours de finalisation et le remboursement devrait entrer en vigueur d'ici la mi-juin.

* Ces traitements s'adressent aux patients présentant un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 35 avec au moins une comorbidité, ou un IMC d'au moins 40, indépendamment des comorbidités.

* Jusqu'à 1.000.000 de personnes pourraient bénéficier de ces remboursements, la prescription restant à la discrétion du médecin.

* Le remboursement s'élèvera à 65 %, bien qu'en pratique, la grande majorité des patients éligibles bénéficient d'une prise en charge à 100 % en raison de leurs comorbidités, a déclaré Stéphanie Rist.

* Stéphanie Rist estime le coût annuel pour l'État à environ 100 millions d'euros une fois le dispositif pleinement mis en place.

* En France, les patients paient environ 300 € par mois pour ces médicaments.