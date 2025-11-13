La France lève l'interdiction de voyager imposée au directeur général de Telegram, Pavel Durov, selon Bloomberg News

Les autorités françaises ont levé toutes les restrictions de voyage imposées au directeur général de Telegram, Pavel Durov, mettant fin à une interdiction liée à une enquête sur sa plateforme de messagerie, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une source.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.