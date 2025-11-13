La France lève l'interdiction de voyager imposée au directeur général de Telegram, Pavel Durov, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les autorités françaises ont levé toutes les restrictions de voyage imposées au directeur général de Telegram, Pavel Durov, mettant fin à une interdiction liée à une enquête sur sa plateforme de messagerie, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant une source.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer