La France imposera une taxe numérique malgré les menaces américaines - Le Maire

PARIS, 1er décembre (Reuters) - La perspective de représailles douanières américaines en janvier ne dissuadera pas la France d'instaurer une taxe numérique et Paris réclamerait immédiatement une riposte de l'Union européenne si les Etats-Unis prenaient de telles mesures, a déclaré mardi Bruno Le Maire. "Je redis que nous ne plierons pas face à des menaces de sanctions ou des possibilités de sanctions", a déclaré le ministre de l'Economie à l'issue d'un conseil avec ses homologues européens, évoquant une menace contre 1,3 milliard de dollars (1,09 milliard d'euros) de produits français exportés aux Etats-Unis, notamment dans la cosmétique et la maroquinerie. "S'il devait y avoir des sanctions américaines contre la décision française (...), nous demanderions immédiatement une riposte au niveau européen", a-t-il ajouté. (Leigh Thomas, version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

