LA FRANCE ANNONCE UN SOUTIEN DE 4 MILLIARDS D'EUROS POUR LES START-UP PARIS (Reuters) - La France a annoncé mercredi un plan de près de quatre milliards d'euros pour soutenir la trésorerie de ses start-up face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus qui a mis l'économie du pays quasiment à l'arrêt. "J'annonce aujourd'hui un plan de 4 milliards d'euros avec BpiFrance et SGPI avenir pour soutenir la trésorerie de nos start-up en cette période de crise", a indiqué le secrétaire d'Etat français chargé du Numérique, Cédric O, sur son compte Twitter. "Financement de bridges entre levées de fonds, prêts de trésorerie garantis par l'État avec des critères spécifiques pour les start-up et versement accéléré du CIR 2019 et des aides à l'innovation : ce sont près de quatre milliards d'euros dont pourront bénéficier les start-up pour leur trésorerie", a-t-il ajouté. (Marine Pennetier, avec Mathieu Rosemain, édité par Bertrand Boucey)

