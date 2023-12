La Française nomme un head of business development – Middle East

(AOF) - La Française a annoncé la nomination de Thomas Ostré au poste de head of business development – Middle East et global financial institutions relationship manager, sous la direction de Gerardo Duplat, head of international business development. Entré chez La Française en 2014, Thomas Ostré a commencé comme marketing product manager puis a rejoint la distribution avec Fred Alger Management à Londres, en qualité d’international sales manager.

Il a ensuite été nommé international real estate business development manager à La Française, développant l'offre immobilière auprès d'une clientèle institutionnelle en Europe, EMEA et Canada.