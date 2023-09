La Française lance un fonds à échéance sur la dette financière

- La Française lance un fonds à échéance sur les dettes du secteur financier, La Française Financial Bonds 2027. L’univers d’investissement inclut très majoritairement des banques mais aussi des compagnies d’assurance, de l’immobilier et des services financiers. Le fonds est classé article 8 selon la réglementation SFDR et s’adresse aussi bien à des investisseurs professionnels que particuliers.L’objectif de gestion de La Française Financial Bonds 2027 est d’obtenir, sur la période de placement recommandée allant de la date de création du compartiment jusqu’au 31 décembre 2027, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2027 émises par l’Etat français et libellées en euros (OAT 2,75% à échéance au 25 octobre 2027 - code ISIN FR0011317783) en investissant dans un portefeuille d’émetteurs filtrés préalablement selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.La stratégie de gestion du fonds est discrétionnaire. Il adopte une stratégie majoritairement investie sur des titres en euros dans l’univers OCDE et systématiquement couverte en risque de change. Le fonds peut être exposé à la dette privée ou publique (max. 20?%) de qualité investment grade (jusqu’à 100?%) et à haut rendement (max. 50?%). Cette gestion vise à maximiser la diversification (par notation financière, subordination, typologie d’émetteur et zone géographique) du portefeuille au travers d’environ 90 émetteurs dits « mainstream » et de « niche » ayant une solide position financière. A lire aussi: Patrick Rivière quitte La Française

