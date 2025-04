La Française dévoile une nouvelle organisation pour sa plateforme de distribution

(AOF) - La Française a annoncé trois promotions, effectives en mars, s'inscrivant dans le cadre d'une nouvelle organisation de la plateforme de distribution du groupe pour la clientèle externe. "Dorénavant, toutes les équipes de développement sont multi-expertises indépendamment de la typologie des investisseurs ", précise la filière de gestion d'actifs multi-spécialistes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

David Martin est nommé country head France, (Institutionnels, wholesale, retail). Fort de 23 ans d'expérience au sein du groupe, il sera responsable des opérations, de la stratégie et du développement commercial en France. Il est directement rattaché à Gerardo Duplat, head of business development de La Française. En plus de ses nouvelles responsabilités, David Martin continuera de piloter le développement commercial en Suisse.

Les responsabilités de Romain Gobert, directeur commercial retail France, sont élargies pour inclure l'ensemble de la gamme (actifs cotés et non cotés) distribuée par La Française. Il est directement rattaché à David Martin.

Christophe Inizan est nommé directeur de la stratégie commerciale immobilière. Il sera responsable de la coordination, sur tous les segments de clientèle (retail, wholesale et institutionnels) et sur toutes les zones géographiques, des efforts de planification stratégique, de développement et de gestion des stratégies des fonds immobiliers ouverts. Christophe Inizan est directement rattaché à Gerardo Duplat.