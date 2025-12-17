LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : Décision du Conseil d'État concernant la Concession " Bleue Lorraine " Objectifs 2030 confirmés

Pontpierre, France – 17 décembre 2025 – La Française de l'Énergie (Euronext : FDE – ISIN : FR0013030152), producteur d'énergies bas carbone, prend acte de la décision du Conseil d'État d'annuler le décret du 20 novembre 2023 octroyant la Concession « Bleue Lorraine » malgré les recommandations des services de l'État.

Cette décision concerne exclusivement le gaz présent dans le sous-sol lorrain que FDE anticipe de produire et de valoriser en Moselle, dans le cadre de la Concession « Bleue Lorraine », avec une empreinte carbone nettement plus faible que celle du gaz importé qui est actuellement consommé en France.

La société exprime son désaccord avec la décision en question et entend préserver l'intégralité de ses intérêts.

Cette décision reste, néanmoins, sans impact sur les activités existantes du Groupe et n'affecte ni le programme de recherche lié à la découverte de l'hydrogène naturel et le forage en cours sur le site de Pontpierre en Moselle, ni la valorisation du gaz de mine dans les Hauts-de-France.

L'activité de valorisation du gaz présent dans le sous-sol lorrain n'a, à date, aucune contribution aux résultats du Groupe. FDE maintient ainsi les objectifs et perspectives 2030 du Groupe.

Perspectives 2030 confirmées

Plus de 175 M€ de chiffre d'affaires

Plus de 85 M€ d'EBITDA

Plus de 20 millions de tonnes de CO? évitées

À propos de La Française de l'Énergie (FDE)

FDE est un producteur indépendant multi-énergies dédié à la réalisation de Net Zéro. Spécialiste du circuit court et de l'économie circulaire, FDE s'appuie sur son savoir-faire allant de l'ingénierie, à la production d'énergies jusqu'au stockage du CO 2 pour fournir des solutions énergétiques permettant de combiner réduction de l'empreinte carbone et amélioration de la résilience des écosystèmes concernés.

