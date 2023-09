La force du dollar persistera "au moins 3 à 6 mois encore" (Lombard Odier)

(AOF) - « L’écart de croissance avec le reste du monde et les taux américains plus élevés sont deux facteurs clés qui soutiennent le dollar », affirme Lombard Odier dans une note portant sur les raisons pour lesquelles la force du billet vert « devrait perdurer ». Selon le gérant, la devise américaine devrait s’apprécier par rapport à l’euro, le taux de change euro/dollar s’approchant de 1,04 durant ces trois à six prochains mois. D’ici fin 2023, la paire livre sterling/dollar pourrait atteindre 1,20 et la paire dollar/franc suisse se négocier autour de 0,92.

" Tant que la croissance et les taux américains dépasseront ceux de la plupart des autres pays, la force du dollar par rapport aux autres principales devises persistera pendant au moins trois à six mois encore ", estime le gérant, pour qui les facteurs qui soutiennent le dollar "devraient rester en place jusqu'à fin 2023".

" Historiquement, la devise américaine s'affaiblit lorsque la croissance mondiale paraît saine et que la croissance de l'économie américaine est inférieure à celle de ses pairs " théorise Lombard Odier. " Inversement, elle se renforce lorsque l'économie mondiale ralentit ou lorsque l'économie américaine, y compris l'appétit pour ses actifs financiers, surperforme les autres ".

" La croissance américaine, meilleure que prévu et soutenue par des salaires plus élevés et un marché du travail solide ", explique en grande partie la robustesse du dollar, alors que " la probabilité d'une récession sévère ne cesse de s'éloigner ". " Dans le même temps, la croissance chinoise a déçu sans qu'un soutien politique ambitieux ne se profile, tandis que l'Allemagne, principale économie de la zone euro, est entrée en récession et que la France a enregistré des données de production trimestrielle à peine positives ".

" S'il est indéniable que le dollar est surévalué dans une perspective à long terme, les investisseurs semblent clairement se concentrer davantage sur la croissance et les différentiels de taux ", conclut le gérant.