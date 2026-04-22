La Fondation Gates déclare avoir ouvert une enquête externe sur les liens avec Epstein

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(Refonte avec la déclaration de la fondation)

La Fondation Gates a ouvert une enquête externe au début de l'année sur ses relations avec le financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré le groupe philanthropique mardi.

La fondation est en proie à la controverse en raison de l'association du président Bill Gates avec M. Epstein. La publication de courriels en janvier par le ministère américain de la justice a également révélé des communications entre M. Epstein et le personnel de la Fondation Gates.

"Au début de l'année, Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates, a demandé une évaluation externe de l'engagement passé de la fondation avec Epstein, ainsi que de nos politiques actuelles en matière de contrôle et de développement de nouveaux partenariats philanthropiques", a déclaré la fondation dans un communiqué.

"Cet examen est en cours et nous espérons que le conseil d'administration et la direction recevront une mise à jour cet été", a ajouté la fondation.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée de mardi, a indiqué que M. Suzman avait déclaré au personnel, dans un mémo, "qu'il s'agissait d'une période difficile pour notre organisation à bien des égards, mais que cela soulignait également l'importance cruciale de prendre des mesures difficiles dès à présent".

La fondation a déclaré à Reuters que l'examen avait été annoncé dans un courriel adressé à l'ensemble de l'organisation en mars.

Elle a déclaré en février qu'elle n'avait effectué aucun paiement financier à Epstein et qu'elle ne l'avait jamais employé, et qu'elle regrettait que des employés aient eu des contacts avec lui.

Les documents du ministère de la justice contiennent également des photos de Bill Gates posant avec Epstein, ainsi qu'avec des femmes dont les visages ont été expurgés.

Bill Gates a déclaré que sa relation avec Epstein se limitait à la philanthropie et que c'était une erreur de le rencontrer. Il a également nié avoir passé du temps avec des victimes d'abus sexuels commis par le financier.

Un porte-parole de l'organisation a déclaré à Reuters que lors d'une réunion publique avec les employés de la fondation en février, M. Gates avait "assumé la responsabilité de ses actes " en ce qui concerne ses liens avec M. Epstein.

Bill Gates est président et membre du conseil d'administration de la fondation qu'il a créée en 2000 avec son épouse de l'époque et qui est l'un des principaux bailleurs de fonds pour les initiatives mondiales en matière de santé.