La Foncière Magellan ne fera pas appel de la sanction de 300 000 euros de l'AMF

(AOF) - La Foncière Magellan annonce qu’elle « prend acte » de la sanction pécuniaire de 300 000 euros prononcée à son encontre par la Commission des Sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) « en raison de deux manquements à ses obligations professionnelles » et qu'elle ne fera pas appel. La foncière affirme que les conflits en questions concernent des prêts intra-groupe mis en place durant 2017 et 20212: elle assure ne plus y avoir recours aujourd’hui « même si juridiquement et comptablement, elle y était autorisée ».

Sur le non-respect strict d'un dispositif existant et efficient contre les conflits d'intérêts, elle indique qu'à l'heure actuelle sa branche promotion a été cédée fin 2022 et que les participations de Steven Perron via sa holding personnelle au sein de Solaris Gestion sont en cours de cession.

Foncière Magellan souligne qu' " aucune sanction disciplinaire " n'a été retenue à son encontre et qui " ni la stratégie d'investissement, ni la gestion, ni la performance des produits, ni le respect des intérêts des clients ne sont remis en cause " dans cette décision qui " prend soin d'indiquer qu'aucun profit tiré des manquements n'a par ailleurs été identifié ni aucun préjudice d'investisseur signalé ".

" Nous ne pouvons que regretter que nos arguments juridiques et comptables n'aient pas été entendus par la commission " explique Foncière Magellan. " A aucun moment, il n'a été établi une faute de gestion ou un quelconque préjudice subi par nos investisseurs, comme l'a confirmé la rapporteure de l'AMF. " " Nous avons depuis la phase de contrôle mis en place un grand nombre de mesures de remédiation et avons consolidé nos dispositifs et le contrôle interne " ajoute-t-elle.

Son équipe conformité est aujourd'hui " pleinement mobilisée " pour répondre aux questions des investisseurs et partenaires et "expliquer les mesures mises en place".