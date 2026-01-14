La fintech brésilienne Agibank demande à être introduite en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

La fintech brésilienne Agibank a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a-t-on appris mercredi, d 'un dépôt réglementaire.

Le marché américain des introductions en bourse est prêt à poursuivre sa reprise tant attendue en 2026, alors que des entreprises de premier plan telles que SpaceX d'Elon Musk se préparent à une éventuelle entrée en bourse.

Les entreprises qui ont retardé leurs projets de cotation l'année dernière en raison de la fermeture historique du gouvernement américain devraient également donner un coup de fouet au marché.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de l'offre d'Agibank .

Agibank sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK".