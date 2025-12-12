La Finlande va acheter des missiles AMRAAM aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations de la déclaration dans les paragraphes 2-4)

La Finlande a déclaré vendredi qu'elle achèterait aux États-Unis des missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM).

La Finlande, qui a une longue frontière avec la Russie, a commandé en 2022 64 avions de combat F-35 fabriqués par le groupe de défense américain Lockheed Martin LMT.N , les premières livraisons étant prévues pour la fin de l'année prochaine.

"Les premières livraisons de missiles soutiendront le déploiement de la flotte de F-35", a déclaré le gouvernement dans un communiqué vendredi.

"Cette acquisition permettra à la Finlande de disposer de la variante la plus récente et la plus avancée de l'AMRAAM, ce qui améliorera notre capacité à répondre aux menaces dans notre environnement opérationnel."