La Finlande va acheter des missiles AMRAAM aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations de la déclaration dans les paragraphes 2-4)
La Finlande a déclaré vendredi qu'elle achèterait aux États-Unis des missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM).
La Finlande, qui a une longue frontière avec la Russie, a commandé en 2022 64 avions de combat F-35 fabriqués par le groupe de défense américain Lockheed Martin LMT.N , les premières livraisons étant prévues pour la fin de l'année prochaine.
"Les premières livraisons de missiles soutiendront le déploiement de la flotte de F-35", a déclaré le gouvernement dans un communiqué vendredi.
"Cette acquisition permettra à la Finlande de disposer de la variante la plus récente et la plus avancée de l'AMRAAM, ce qui améliorera notre capacité à répondre aux menaces dans notre environnement opérationnel."
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer