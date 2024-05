La Financière Responsable change de président

Une page se tourne pour La Financière Responsable, un peu plus d’un an après sa prise de contrôle par l’assureur espagnol Mapfre . Olivier Johanet, qui avait racheté la boutique en 2010 et la présidait, fait valoir ses droits à la retraite et quitte son poste. Il garde toutefois un pied dans l’entreprise créée en 2007, en restant actionnaire et membre du conseil de gouvernance de LFR. Olivier Johanet partage 40?% de La Financière Responsable avec Stéphane Prévost, le directeur général.

Olivier Johanet passe la main à Thierry Chesneau. Cet ancien skieur de haut niveau, également ex-vice-président de la Fédération Française de Ski, travaille dans la finance depuis plus de vingt ans. Il a notamment été directeur qualité et secrétaire général de la conformité de Natixis et, entre 2013 et 2023, partenaire fondateur d’Olifan Group, un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui se trouve être l’un des actionnaires de LFR à hauteur de 8?%.

L’arrivée de Thierry Chesneau à la tête de LFR permet aussi à Mapfre, présent au capital depuis 2017 et actionnaire majoritaire de LFR avec 51?% depuis 2023, d’imprimer sa marque. L’assureur espagnol a en effet participé au choix de ce nouveau président. « C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour LFR, permettant à Mapfre de s’impliquer plus avant dans le devenir de l’entreprise », confirme Olivier Johanet. Une implication qui devrait se traduire par d’autres changements dans le futur.

Laurence Marchal