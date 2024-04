La Financière de l’Echiquier nomme un nouveau responsable de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine

La Financière de l’Echiquier, rachetée l’an dernier par La Banque Postale AM, a recruté Iván Díez Sainz en qualité de responsable de l’Espagne, du Portugal et de l’Amérique latine. L’intéressé sera basé à Madrid et rendra compte à John Korter, directeur des ventes pour l’Europe. Il succède à Mathias Blandin, qui a récemment rejoint Degroof Petercam AM.

Iván Díez Sainz travaillait depuis 2020 au sein de Lonvia Capital en qualité de directeur de l’Europe du sud, de l’Amérique latine et du marché américain offshore . Auparavant, il a développé l’activité de Groupama AM de 2008 à 2020 dans la péninsule ibérique et en Amérique latine, ayant été nommé responsable de ces marchés en 2015. Il a aussi participé au développement de l’activité du groupe belge Capital at Work auprès des institutionnels espagnols entre 2007 et 2008 après avoir été responsable de l’analyse et de la sélection de fonds pour cette société entre 2003 et 2007.

Adrien Paredes-Vanheule