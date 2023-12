La Financière de l’Échiquier nomme Olivier de Berranger Directeur général

(AOF) - Olivier de Berranger, actuellement directeur général délégué en charge de la gestion d’actifs, devient directeur général de La Financière de l’Échiquier. Cette nomination intervient dans la perspective du nouvel ensemble qu’elle va former dans quelques semaines avec Tocqueville Finance. Il succède à Bettina Ducat, directrice générale de LFDE depuis le mois de juillet 2020, qui quitte ses fonctions pour se tourner vers un nouveau projet professionnel.

Vincent Cornet, actuel directeur général de Tocqueville Finance et membre du Directoire de LBP AM, rejoint Olivier de Berranger en tant que directeur général délégué de LFDE.

Par ailleurs, Bertrand Merveille ayant fait le choix d'un nouveau défi professionnel, le pilotage d'Echiquier Gestion Privée est confié à l'équipe existante sous la responsabilité de Vincent Cornet.

"Pour parachever cette nouvelle organisation et doter la Nouvelle LFDE de toutes les ressources nécessaires à sa transformation, des recrutements clefs viendront très bientôt renforcer les équipes, afin notamment d'accélérer la réalisation des objectifs de développement en France et en Europe", a indiqué le gestionnaire d'actifs.

"Pour l'accompagner dans ce changement de dimension qui répond aux enjeux de l'industrie de l'asset management et s'assurer d'une croissance robuste et pérenne, LFDE bénéficie du plein soutien de LBP AM et de ses actionnaires de long terme, La Banque Postale et Aegon Asset Management", ajoute la société.