La Financière de l'Échiquier fait évoluer son équipe de gestion privée

La Financière de l'Échiquier (LFDE) lorgne de plus en plus sur la clientèle privée. La société de gestion rachetée par La Banque Postale Asset Management l’an dernier avait mis su les rails en 2022 une nouvelle marque baptisée Échiquier Gestion Privée et dédiée aux investisseurs privés détenant entre 500.000 euros et 2 millions d’euros de patrimoine. L'équipe d’une vingtaine de gérants privés était jusqu’alors dirigée par Bertrand Merveille parti en début d’année chez BDL Capital Management.

Pour le remplacer, LFDE a promu un talent interne en nommant Alexandra Préaux responsable d'Échiquier Gestion Privée. Cette diplômée du CNAM était gérante privée depuis son arrivée dans la société de gestion en 2016 après une expérience chez Ecofi. Ses nouvelles fonctions comprendront, notamment, le développement de l’offre.

8?000 clients sont, aujourd’hui, accompagnés représentant un encours d’environ 2 milliards d’euros. Dans le même temps, une autre promotion a lieu dans la même équipe. Bertrand Costes est nommé adjoint à la gestion privée et responsable du développement.

Jean-Philippe Mas