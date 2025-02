La filiale d’Ikonisys Hospitex remporte un contrat majeur financé par l’ONU pour les systèmes informatiques et les réseaux des hôpitaux en Éthiopie

Paris, le 5 février 2025 – 18h00 CET – ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO) annonce aujourd’hui que sa filiale Hospitex, leader italien dans la production de dispositifs médicaux, a remporté un contrat majeur portant sur la fourniture de systèmes informatiques et de mise en réseau pour les hôpitaux d’Adwa, en Éthiopie.



Cette première phase, d’une valeur estimée à près de 300 K€, s’inscrit dans un projet plus vaste financé par l’Organisation des Nations Unies (UNOPS), marquant une étape clé pour Hospitex Digital, une division nouvellement créée et dédiée à la transformation numérique du secteur de la santé. L’UNOPS, une entité des Nations Unies, est spécialisée dans la mise en place de services d’infrastructures, d’approvisionnement et de gestion de projets, œuvrant pour un développement plus durable à l’échelle mondiale.



En tant que contractant principal et intégrateur de systèmes, Hospitex dirigera un consortium de fournisseurs de premier plan pour déployer une infrastructure informatique de pointe, favorisant la connectivité au sein des hôpitaux et les services de santé numériques. Cette initiative s’inscrit dans la mission d’Hospitex Digital, d’accélérer le développement de la télémédecine, l’intelligence artificielle (IA) et l’anatomopathologie numérique, renforçant ainsi l’engagement de la société en matière d’innovation dans le secteur de la santé.