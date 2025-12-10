 Aller au contenu principal
"La Fed reste dans le flou" (ABN Amro IS)
(AOF) -

(AOF) - "Malgré les divergences d'opinion au sein de la Fed, une baisse des taux ne fait aucun doute. Le marché a déjà pleinement intégré cette baisse, et Powell semble presque obligé de la mettre en œuvre", soutient Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. En termes de discours, ajoute-t-il, la Fed devrait maintenir une position relativement neutre, en évitant toute indication spécifique sur la trajectoire future de la politique monétaire.

"Malgré des surprises positives concernant les données privées, la Fed reste dans le flou, faute d'informations claires sur l'état réel de l'inflation ou du marché du travail aux États-Unis en raison de l'absence des données clés du Bureau of Labor Statistics pour octobre", conclut Christophe Boucher.

Banques centrales
