"La Fed réduira ses taux directeurs pour être moins restrictive " (DPAM)

(AOF) - Raffaele Prencipe, gérant fixed income, au sein de la société de gestion belge Degroof Petercam Asset Management (DPAM) soutient ce scénario : à mesure que l’inflation se rapproche de son niveau cible et que la croissance des salaires ralentit, la Fed réduira ses taux directeurs pour être moins restrictive. "Le marché s’attend à ces baisses au cours du premier semestre 2024. Cependant, l’économie pourrait continuer de résister pendant encore quelques trimestres, ce qui pourrait les retarder", avertit-elle.

