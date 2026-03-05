La Fed met fin aux mesures d'exécution imposées à Wells Fargo à la suite du scandale des faux comptes

par Pete Schroeder

La Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi qu'elle avait mis fin à la mesure d'exécution qu'elle avait imposée à Wells Fargo à la suite du scandale généralisé des faux comptes, estimant que la banque avait suffisamment remanié ses opérations. La banque centrale a déclaré qu'elle levait l'action après près d'une décennie de travaux d'assainissement par la banque. L'action de 2018 comprenait le plafond d'actifs sans précédent sur la croissance de la banque, qui a été levé en 2025.

La banque n'a fait aucune déclaration sur l'action de la Fed, si ce n'est qu'elle a pris acte de sa suppression.

La levée du plafond d'actifs a été une aubaine pour la banque, qui a été limitée dans sa croissance pendant sept ans en raison de la pénalité de la Fed, qui était la première du genre imposée par la banque centrale.

L'allègement de jeudi marque le retrait définitif de toute surveillance réglementaire supplémentaire imposée à la banque à la suite du vaste scandale de ses pratiques de vente, qui a vu des employés créer des millions de comptes non autorisés pour des clients.