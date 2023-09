" La Fed est entrée dans la phase la plus mature de son cycle de resserrement monétaire" (AllianzGI)

(AOF) - En amont de la réunion de la Fed des 19-20 septembre, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, ne s'attend pas à de hausse des taux. "La Fed est entrée dans la phase la plus mature de son cycle de resserrement monétaire", estime-t-il, ajoutant que "l’attention des marchés sera désormais portée sur le calendrier d’inflexion monétaire pour 2024". Selon lui, l'enjeu de la réunion du FOMC est inexistant par rapport à une éventualité de hausse des taux. L'attention sera davantage portée sur le discours de Jerome Powell quant au calendrier d'inflexion monétaire.

"Après la forte correction de la partie courte de la courbe des taux US pendant l'été, le thème " higher for longer " s'est imposé. Une première baisse des taux a été repoussée dans le temps et est maintenant anticipée par les marchés en juillet 2024. Toute révision à la hausse des " dots " sera donc suivie de près", ajoute Franck Dixmier.