La Fed baisse ses taux comme prévu, les indices américains en ordre dispersé

(AOF) - Les indices américains ont connu des fortunes diverses alors que la Fed a, sans surprise, baissé son principal taux directeur de 25 points de base. En outre, la banque centrale américaine a indiqué dans ses projections qu’elle devrait encore assouplir sa politique monétaire cette année face à l’affaiblissement du marché du travail. Dans ces conditions, le Dow Jones a fini en hausse de 0,57 %, à 46 018,32 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,32 %, à 22 361,33 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,10 %, à 6 600,35 points.

General Mills (-0,77% à 49,18 dollars) recule après des résultats mitigés au premier trimestre de son exercice 2025/2026. Sur cette période, les ventes ont diminué de 7%, à 4,52 milliards de dollars. Elles dépassent, toutefois, très légèrement le consensus de 4,51 milliards de dollars. Sur ce trimestre, les revenus du segment retail en Amérique du Nord ont reculé de 13% pour s'établir à 2,6 milliards de dollars, principalement en raison d'une baisse des volumes, y compris un vent contraire de 8 points dû aux cessions des activités yaourts dans cette région.

Les chiffres économiques du jour

1,312 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux États-Unis. Le consensus visait 1,370 million, après 1,362 million en juillet. De plus, 1,307 million de mises en chantier ont été recensées le mois dernier en rythme annuel. Les prévisions étaient à 1,370 million, après 1,428 million en juillet.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Eli Lilly a publié les résultats détaillés d'un essai de phase III évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d'évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé de nouvelles données issues d'une étude de phase 3 qui a démontré l'efficacité de son produit Icotrokinan, en comparaison au Deucravacitinib de Bristol Myers Squibb vendu sous la marque Sotyktu, chez des patients atteints de psoriasis en plaques modérée à sévère. Le traitement de Johnson & Johnson a démontré une amélioration de la cicatrisation cutanée aux semaines 16 et 24 ainsi que des taux d'évènements indésirables similaires à ceux du placebo.

Nvidia

L'autorité chinoise de régulation de l'internet a interdit aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'acheter les puces d'intelligence artificielle de Nvidia, affirme le Financial Times. Cette décision intervient alors que Pékin accentue ses efforts dans ce domaine pour stimuler son industrie nationale et concurrencer les États-Unis.

Tesla

Tesla aurait conclu des accords confidentiels afin de régler deux procès liés à deux accidents mortels qui ont eu lieu en 2019 en Californie, affirme Reuters, qui cite des documents judiciaires. Ceux-ci impliqueraient le logiciel d'aide à la conduite du constructeur américain de véhicules électriques.

Workday

L'investisseur activiste Elliott Management a pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le spécialiste américain des solutions cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines Workday. Le titre de ce dernier est anticipé en forte hausse peu avant l'ouverture. Selon Reuters, Elliott Management a fait l'éloge du PDG et du directeur financier de Workday, soulignant les progrès importants réalisés ces dernières années et qualifiant l'équipe de direction de l'entreprise d'éprouvée et efficace.