La Fed approuve l'acquisition de Comerica par Fifth Third

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi qu'elle avait approuvé l'acquisition de la banque régionale Comerica CMA.N par Fifth Third

FITB.O , une opération entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars qui créerait la neuvième plus grande banque du pays.

L'opération a été annoncée à l'origine en octobre et constituerait la plus importante opération bancaire de l'année.