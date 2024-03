La Fed a fait "un pas de plus vers une première baisse des taux d'intérêt " (Candriam)

(AOF) - "La réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) qui s’est achevée le 20 mars dernier permet de lever le voile sur ce que va faire la Réserve fédérale dans les mois à venir. Quasiment deux ans jour pour jour après voir entamé un resserrement monétaire, elle vient de faire un pas de plus vers une première baisse des taux d’intérêt", soutient Emile Gagna, économiste chez Candriam.

Le gérante poursuit sa réflexion : "Bien sûr, le risque d'avoir une inflation un peu plus persistante qu'espéré demeure. Mais à ceux qui craignent que le dernier kilomètre soit le plus difficile, la Réserve fédérale vient rappeler que le dernier kilomètre est aussi… le plus proche de la ligne d'arrivée ! Si les pressions inflationnistes ne s'intensifient pas, elle devrait donc entamer son cycle de baisse en juin prochain".

"La prévision médiane des membres du FOMC ne dit pas autre chose : trois baisses de 25 points de base en 2024 et trois autres en 2025", conclut Emile Gagna.