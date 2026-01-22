La FDIC autorise Ford et General Motors à créer des banques industrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Deposit Insurance Corporation a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les demandes d'assurance-dépôts de Ford Motor Company et de General Motors Company, permettant ainsi aux constructeurs automobiles de créer des banques industrielles et de commencer à fournir des services financiers.

Les approbations conditionnelles, qui requièrent que les entreprises mettent en place des services de prêt dans les 12 mois, ont été accordées parce que les entreprises ont satisfait aux exigences légales, a déclaré la FDIC. Les banques seront toutes deux établies dans l'Utah.

Ces autorisations sont le dernier développement en date d'une querelle de longue date entre certaines entreprises et le secteur bancaire.

Les prêteurs traditionnels se sont opposés à ce que l'on appelle les "chartes de prêts industriels", estimant qu'elles permettent à des entreprises commerciales de s'engager de manière inappropriée dans des activités bancaires sans contrôle suffisant. Les partisans de ces chartes affirment qu'elles permettent aux entreprises de fournir des services financiers limités à leurs clients.

Ford a déclaré sur son site web que la nouvelle banque sera une "initiative stratégique à long terme qui élargira nos capacités et nous permettra d'offrir des options d'épargne supplémentaires à nos clients", et qu'elle acceptera des dépôts et ajoutera à l'avenir des services tels que les certificats de dépôt et le financement automobile.

Un porte-parole de General Motors n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Lorsque l'entreprise a présenté sa dernière demande d'agrément bancaire en janvier, elle a déclaré qu'elle se concentrerait sur les prêts automobiles et les dépôts.

L'Independent Community Bankers of America s'est vivement opposée à ces demandes, affirmant en 2022 que l'offre de Ford "contournerait la surveillance réglementaire et violerait la politique américaine de longue date de séparation entre la banque et le commerce". Les banques qui opèrent sous des chartes industrielles ne sont pas tenues de créer des holdings bancaires, ce qui les soumettrait à une surveillance supplémentaire de la part de la Réserve fédérale.