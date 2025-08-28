 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA refuse d'approuver le médicament d'Outlook Therapeutics pour une affection oculaire
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 1, détails au paragraphe 2)

Outlook Therapeutics OTLK.O a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament expérimental pour traiter un type d'affection oculaire, qui provoque une vision floue, ce qui a fait chuter ses actions de près de 62 % avant la cloche.

Le régulateur de la santé a cité un manque de preuves substantielles d'efficacité dans la demande de l'entreprise pour le médicament, ONS-5010, pour traiter les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge.

La décision marque le dernier revers dans la tentative prolongée d'Outlook d'entrer sur le marché, après une série d'obstacles précédents.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

