La FDA refuse d'approuver le médicament d'Outlook Therapeutics pour une affection oculaire

Outlook Therapeutics OTLK.O a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament expérimental pour traiter un type d'affection oculaire, qui provoque une vision floue, ce qui a fait chuter ses actions de près de 62 % avant la cloche.
Le régulateur de la santé a cité un manque de preuves substantielles d'efficacité dans la demande de l'entreprise pour le médicament, ONS-5010, pour traiter les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge.
La décision marque le dernier revers dans la tentative prolongée d'Outlook d'entrer sur le marché, après une série d'obstacles précédents.
