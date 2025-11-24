 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA approuve la thérapie génique de Novartis pour une maladie musculaire rare
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 23:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la thérapie aux paragraphes 2 et 3)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la thérapie génique de Novartis NOVN.S pour un type de maladie musculaire rare, a annoncé le fabricant de médicaments lundi.

La thérapie, appelée Itvisma, a été approuvée pour le traitement des patients atteints d'amyotrophie spinale âgés de deux ans et plus et présentant une mutation confirmée dans le gène du motoneurone de survie 1.

Il s'attaque à la cause génétique fondamentale de la SMA avec une dose fixe unique qui n'a pas besoin d'être ajustée en fonction de l'âge ou du poids corporel, a déclaré la société.

L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire génétique rare causée par la mutation ou l'absence du gène SMN1, responsable de la production d'une protéine nécessaire à la fonction musculaire, notamment la respiration, la déglutition et les mouvements de base.

Valeurs associées

NOVARTIS
103,000 CHF Swiss EBS Stocks +0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank