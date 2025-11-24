La FDA approuve la thérapie génique de Novartis pour une maladie musculaire rare

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la thérapie génique de Novartis NOVN.S pour un type de maladie musculaire rare, a annoncé le fabricant de médicaments lundi.

La thérapie, appelée Itvisma, a été approuvée pour le traitement des patients atteints d'amyotrophie spinale âgés de deux ans et plus et présentant une mutation confirmée dans le gène du motoneurone de survie 1.

Il s'attaque à la cause génétique fondamentale de la SMA avec une dose fixe unique qui n'a pas besoin d'être ajustée en fonction de l'âge ou du poids corporel, a déclaré la société.

L'amyotrophie spinale est une maladie neuromusculaire génétique rare causée par la mutation ou l'absence du gène SMN1, responsable de la production d'une protéine nécessaire à la fonction musculaire, notamment la respiration, la déglutition et les mouvements de base.