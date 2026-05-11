La FDA américaine va assouplir sa répression contre les cigarettes électroniques ; Philip Morris en hausse

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11 mai - ** L'action du fabricant de cigarettes Philip Morris

PM.N a progressé de 1,7% à 174,05 $ avant l'ouverture du marché ** La FDA américaine a déclaré qu'elle allait assouplir sa répression à l'encontre de certains produits de vapotage et sachets de nicotine non autorisés dont les demandes de mise sur le marché sont en cours d'examen

** Ce changement signifie que les fabricants dont les produits répondent aux conditions de l'agence ne devraient pas faire l'objet de mesures coercitives, même s'ils commercialisent leurs produits sans la licence légalement requise

** Cette nouvelle directive est un coup de pouce pour des entreprises comme PM, qui ont reporté le lancement de leurs produits en attendant les décisions de l'agence concernant ces nouveaux produits

** À la clôture d'hier, l'action PM affichait une hausse de 6,6% depuis le début de l'année