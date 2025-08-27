La FDA américaine réduit l'éligibilité des moins de 65 ans au vaccin COVID, tout en maintenant un accès complet pour les Américains plus âgés

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la mise à jour des vaccins COVID-19 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais a limité son approbation pour les personnes plus jeunes à celles présentant des risques pour la santé, ont déclaré les sociétés mercredi, dans un changement par rapport aux années précédentes où la plupart des personnes étaient éligibles pour les inoculations.

Les trois vaccins approuvés sont fabriqués par Pfizer

PFE.N avec son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , Moderna MRNA.O , et Novavax NVAX.O avec Sanofi SASY.PA .

"La décision d'aujourd'hui n'affecte pas l'accès à ces vaccins. Ces vaccins restent disponibles pour ceux qui les choisissent en consultation avec leur fournisseur de soins de santé", a déclaré un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux, sans plus de précisions.

Pfizer, le plus grand fabricant de vaccins, a déclaré que l'autorisation d'utilisation d'urgence de 2022 pour son vaccin COVID destiné aux enfants de moins de 5 ans avait été annulée, ce qui pourrait limiter encore davantage l'accès aux populations pédiatriques.

La nouvelle version du vaccin Spikevax de Moderna a été approuvée pour les personnes âgées de 6 mois et plus présentant au moins une affection sous-jacente qui les expose à un risque élevé d'infection par le COVID, selon la société. La société a indiqué que le vaccin serait disponible dans les prochains jours.

La version actualisée de Comirnaty de Pfizer et BioNTech a été approuvée pour les personnes âgées de 5 à 64 ans présentant au moins une affection à haut risque, tandis que celle de Novavax a été approuvée selon les mêmes critères pour les personnes âgées de 12 à 64 ans, ont indiqué les sociétés.

Les trois vaccins ont été approuvés pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

L'ancien responsable scientifique de la FDA, Jesse Goodman, s'est dit préoccupé par les changements apportés pour les personnes de moins de 65 ans.

"L'assurance couvrira-t-elle le vaccin? L'accès sera-t-il compliqué et difficile? Si les gens doivent payer pour cela ou craignent de devoir le faire, cela diminuera certainement l'utilisation du médicament", a déclaré Jesse Goodman.

La réduction des autorisations aux États-Unis intervient alors que le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, militant anti-vaccins de longue date, s'est empressé de remodeler la politique de santé américaine.

Robert F. Kennedy Jr, qui a annoncé les autorisations de mercredi dans un message X, a licencié en juin les 17 membres du groupe d'experts des Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) chargé de déterminer quels groupes de personnes devraient recevoir chaque vaccin approuvé par la FDA, y compris ceux qui ont été mis au point pour lutter contre les nouvelles variantes du virus COVID.

Au début du mois, Robert F. Kennedy Jr a retiré 500 millions de dollars du financement des vaccins à ARN messager, déclarant que le ministère de la santé et des services sociaux soutiendrait "des plates-formes de vaccins plus sûres et plus larges". Les vaccins COVID de Pfizer et de Moderna sont basés sur l'ARNm.