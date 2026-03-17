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La FDA américaine prolonge de trois mois l'examen du kit d'imagerie diagnostique de Lantheus
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 21:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Lantheus Holdings LNTH.O a déclaré mardi que la Food and Drug Administration américaine avait prolongé de trois mois son examen du kit d'imagerie diagnostique de la société, jusqu'au 29 juin.

Lantheus a déclaré que la FDA avait besoin de plus de temps pour examiner les informations relatives à la fabrication soumises par la société, et que le retard n'était pas lié à des données d'efficacité ou de sécurité.

La société cherche à obtenir l'approbation de la FDA pour le LNTH-2501, un kit de diagnostic conçu pour aider les médecins à détecter un type de cancer appelé tumeur neuroendocrine, ou TNE, à l'aide d'un PET scan - un type d'imagerie médicale qui produit des images détaillées de l'intérieur du corps.

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