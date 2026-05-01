La FDA américaine nomme Szarama à la tête par intérim de son unité chargée des vaccins, rapporte Politico

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a nommé Katherine Szarama au poste de directrice par intérim de son unité chargée des vaccins et des produits biologiques, a rapporté jeudi Politico, après que le mandat mouvementé de Vinay Prasad a pris fin cette semaine.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, qui supervise la FDA, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L'article de Politico intervient quelques jours après que le commissaire de la FDA, Marty Makary, a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise concernant le successeur permanent de M. Prasad et qu'il s'attendait à une annonce “dans les semaines à venir”.

Mme Szarama prend ses fonctions au Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques (CBER), a indiqué Politico. Cette unité réglemente les vaccins, les thérapies géniques et l'approvisionnement en sang.

Elle remplace Prasad, qui quitte l'agence après un mandat marqué par la controverse, notamment en raison de plusieurs décisions très médiatisées concernant les médicaments contre les maladies rares et les vaccins, selon le rapport.

Prasad, oncologue, était un critique virulent des politiques américaines en matière de médicaments et de vaccins, en particulier concernant les obligations liées à la COVID-19, avant de rejoindre l'agence.

Son passage au CBER a été marqué par des affrontements répétés , notamment le rejet par la FDA d'une thérapie génique contre la maladie de Huntington développée par la société néerlandaise UniQure UQ1.F .

L'autorité américaine de régulation des médicaments a exigé une nouvelle étude pour étayer l'autorisation du traitement de la société contre cette maladie cérébrale rare.

Cependant, UniQure et les défenseurs des patients ont estimé que cette demande était trop longue et trop contraignante pour les patients, tandis que le HHS a accusé la société d'induire le public en erreur quant aux exigences des autorités de régulation.

M. Prasad avait précédemment démissionné de manière inattendue en juillet de l'année dernière, affirmant qu'il ne voulait pas devenir une source de distraction. Il a été réintégré un peu plus d'une semaine plus tard.

Titulaire d'un doctorat, Mme Szarama a travaillé aux Centers for Medicare and Medicaid Services de 2016 à 2019, avant de rejoindre l'Emerson Collective et Arnold Ventures. Elle a intégré la FDA en décembre en tant que directrice adjointe du CBER, sous la responsabilité de M. Prasad.