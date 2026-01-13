 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine demande la suppression des avertissements relatifs au suicide sur les étiquettes des médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 18:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 4 et d'informations générales dans l'ensemble de l'article)

Le régulateur américain de la santé a demandé mardi aux fabricants de médicaments de supprimer les avertissements sur l'étiquette concernant un risque potentiel de pensées suicidaires pour les médicaments de perte de poids GLP-1 largement utilisés, y compris le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le LLY.N Zepbound d'Eli Lilly.

Cette demande, qui concerne également Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo, fait suite à un examen de la Food and Drug Administration américaine qui n'a trouvé aucune preuve liant les agonistes des récepteurs du GLP-1 à un risque accru de pensées ou de comportements suicidaires.

La décision de la FDA pourrait lever un obstacle majeur à la sécurité de cette classe de médicaments en plein essor, qui sont testés ou utilisés pour des affections autres que la perte de poids, notamment les problèmes cardiovasculaires, la stéatose hépatique et l'apnée du sommeil.

Les avertissements, qui font partie de l'autorisation initiale, étaient fondés sur des rapports faisant état de tels événements observés avec une variété de médicaments plus anciens utilisés ou étudiés pour la perte de poids, a déclaré la FDA.

Un examen par Reuters de la base de données des événements indésirables de l'agence en 2023 a révélé qu'elle avait reçu 265 rapports de pensées ou de comportements suicidaires chez des patients prenant ces médicaments ou des médicaments similaires depuis 2010.

Les agonistes du récepteur GLP-1, développés à l'origine pour traiter le diabète de type 2, imitent une hormone intestinale qui supprime l'appétit, créant une sensation de satiété.

Le Saxenda de Novo contient du liraglutide et le Wegovy du semaglutide comme principes actifs respectifs, tandis que le Zepbound de Lilly contient du tirzepatide.

Alors que la FDA, dans un examen préliminaire , ainsi que l'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne , étaient parvenues à une conclusion similaire en 2024, la FDA avait déclaré à l'époque qu'elle ne pouvait pas exclure un risque faible en raison des données limitées dont elle disposait.

Les étiquettes de ces médicaments dans l'UE ne comportent pas de tels avertissements.

Mardi, l'autorité de régulation a déclaré qu'elle avait procédé à de nouvelles analyses d'essais cliniques contrôlés par placebo portant sur des médicaments GLP-1, qui n'ont pas révélé de risque accru de pensées ou de comportements suicidaires par rapport au placebo, ni d'autres effets secondaires psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression, l'irritabilité ou la psychose.

L'analyse a porté sur 91 essais impliquant 107 910 patients, dont 60 338 ont reçu un médicament GLP-1 et 47 572 un placebo.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 077,570 USD NYSE -0,28%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
TEVA PHARMA IND
28,6100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elon Musk, le 21 mai 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    Le début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et ses dirigeants fixé au 27 avril (tribunal)
    information fournie par AFP 13.01.2026 20:09 

    Une juge fédérale d'Oakland (Californie) a fixé mardi au 27 avril la date de début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et deux de ses dirigeants historiques, selon un document publié par le tribunal. L'entrepreneur accuse le patron Sam Altman et le président Greg ... Lire la suite

  • CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 19:43 

    Moins encombrants et plus abordables, les exosquelettes - armatures métalliques qui entraînent les jambes, soutiennent les genoux ou renforcent le dos, voire les trois à la fois - partent à l'assaut du grand public.

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les hélicoptères d'Airbus vont changer de dirigeant
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 19:34 

    Airbus a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot à la tête de sa division hélicoptères, où cet actuel vice-président exécutif chargé de la stratégie du géant européen succèdera à Bruno Even. Polytechnicien et énarque, M. Louvot a déjà travaillé chez Airbus ... Lire la suite

  • "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 18:32 

    "Il est grand temps qu'une femme fasse son retour en F1," affirme Zoe Florescu Potolea, pilote de 17 ans. C'est le pari du programme de formation des pilotes More Than Equal, déterminé à trouver la première femme championne du monde de F1.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank