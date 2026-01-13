La FDA américaine demande la suppression des avertissements relatifs au suicide sur les étiquettes des médicaments amaigrissants

Le régulateur américain de la santé a demandé mardi aux fabricants de médicaments de supprimer les avertissements sur l'étiquette concernant un risque potentiel de pensées suicidaires pour les médicaments de perte de poids GLP-1 largement utilisés, y compris le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le LLY.N Zepbound d'Eli Lilly.

Cette demande, qui concerne également Saxenda, l'ancien médicament amaigrissant de Novo, fait suite à un examen de la Food and Drug Administration américaine qui n'a trouvé aucune preuve liant les agonistes des récepteurs du GLP-1 à un risque accru de pensées ou de comportements suicidaires.

La décision de la FDA pourrait lever un obstacle majeur à la sécurité de cette classe de médicaments en plein essor, qui sont testés ou utilisés pour des affections autres que la perte de poids, notamment les problèmes cardiovasculaires, la stéatose hépatique et l'apnée du sommeil.

Les avertissements, qui font partie de l'autorisation initiale, étaient fondés sur des rapports faisant état de tels événements observés avec une variété de médicaments plus anciens utilisés ou étudiés pour la perte de poids, a déclaré la FDA.

Un examen par Reuters de la base de données des événements indésirables de l'agence en 2023 a révélé qu'elle avait reçu 265 rapports de pensées ou de comportements suicidaires chez des patients prenant ces médicaments ou des médicaments similaires depuis 2010.

Les agonistes du récepteur GLP-1, développés à l'origine pour traiter le diabète de type 2, imitent une hormone intestinale qui supprime l'appétit, créant une sensation de satiété.

Le Saxenda de Novo contient du liraglutide et le Wegovy du semaglutide comme principes actifs respectifs, tandis que le Zepbound de Lilly contient du tirzepatide.

Alors que la FDA, dans un examen préliminaire , ainsi que l'autorité de réglementation des médicaments de l'Union européenne , étaient parvenues à une conclusion similaire en 2024, la FDA avait déclaré à l'époque qu'elle ne pouvait pas exclure un risque faible en raison des données limitées dont elle disposait.

Les étiquettes de ces médicaments dans l'UE ne comportent pas de tels avertissements.

Mardi, l'autorité de régulation a déclaré qu'elle avait procédé à de nouvelles analyses d'essais cliniques contrôlés par placebo portant sur des médicaments GLP-1, qui n'ont pas révélé de risque accru de pensées ou de comportements suicidaires par rapport au placebo, ni d'autres effets secondaires psychiatriques tels que l'anxiété, la dépression, l'irritabilité ou la psychose.

L'analyse a porté sur 91 essais impliquant 107 910 patients, dont 60 338 ont reçu un médicament GLP-1 et 47 572 un placebo.