La FDA américaine déclare que la pénurie de sérum physiologique intraveineux et injectable est résolue

La pénurie de solutions salines intraveineuses et injectables aux États-Unis a été résolue, a déclaré vendredi Martin Makary, commissaire de la Food and Drug Administration (FDA).

Une pénurie de solutions intraveineuses, qui fournissent des nutriments à l'organisme ou reconstituent les fluides perdus à la suite d'une blessure ou d'une maladie, avait contraint les hôpitaux à réduire les procédures non urgentes l'année dernière.

Cette pénurie est en partie due aux dommages causés par l'ouragan Helene à l'usine de Caroline du Nord de Baxter International BAX.N en septembre .

À l'époque, le site de Marion, en Caroline du Nord, produisait 60 % de l'approvisionnement national en liquides intraveineux et en solutions de dialyse péritonéale, soit 1,5 million de poches par jour, selon l'American Hospital Association.

Baxter et la FDA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Les sociétés allemandes Fresenius FMEG.DE et B. Braun Medical ont augmenté leur production pour atténuer ces pénuries, tandis que Baxter a collaboré avec la FDA pour importer certains produits intraveineux.

La semaine dernière, , la sociétéa déclaré que la demanderestait faible, même si l'offre se stabilisait . En mai, Baxter a déclaré que les niveaux de stocks de son usine de Caroline du Nord avaient été entièrement rétablis.

La FDA a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec les fabricants et qu'elle continuerait à surveiller l'approvisionnementd 'autres liquides intraveineux, qui font toujours l'objet d'une pénurie.

L'ouragan Helene a frappé la côte du golfe de Floride à la fin du mois de septembre, arrachant des routes, détruisant des maisons, coupant les communications dans tout le sud-est des États-Unis, faisant des centaines de disparus et de nombreux morts confirmés.

De nombreux hôpitaux de Floride et du Tennessee ont été contraints d'évacuer ou de fonctionner dans des conditions d'urgence, tout en faisant face à une pénurie de ressources.