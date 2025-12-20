La FDA américaine autorise la mise sur le marché de six sachets de nicotine on ! PLUS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré vendredi qu'elle avait autorisé la commercialisation de six sachets de nicotine on! PLUS, propriété d'Altria, dans le cadre d'un programme pilote visant à accélérer l'examen de ces produits.

L'autorisation est la première dans le cadre du programme pilote que la FDA a lancé en septembre . Elle s'applique à six sachets de nicotine on! PLUS, qui sont fabriqués par Helix Innovations LLC, une coentreprise d'Altria MO.N pour le portefeuille mondial de sachets de nicotine on! PLUS.

La société avait demandé une autorisation de précommercialisation pour les produits en juin 2024.

La décision permet aux sachets aromatisés à la menthe, au tabac et à la gaulthérie, proposés avec des teneurs en nicotine de 6 mg et 9 mg, d'être vendus légalement aux adultes aux États-Unis.

La FDA a déclaré que sa décision était basée sur des preuves que les produits contiennent des niveaux plus faibles de produits chimiques nocifs, posant un risque plus faible de cancer et d'autres conditions de santé graves par rapport à d'autres produits de tabac sans fumée. L'autorisation ne s'applique qu'aux produits spécifiés et non aux autres produits Helix.

Les sachets de nicotine, que les utilisateurs insèrent sous la lèvre, constituent la catégorie de produits du tabac qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis et sont généralement considérés comme l'une des alternatives au tabagisme les moins risquées, étant donné qu'ils n'impliquent pas d'inhalation et qu'ils ne contiennent pas de tabac.

Au début de cette année, 20 produits Zyn, propriété de Philip Morris PM.N , sont devenus les premiers dans la catégorie des sachets de nicotine à recevoir une autorisation de mise sur le marché de la part de la FDA aux États-Unis.

Les produits Zyn ont été approuvés en janvier, plus de cinq ans après que l'entreprise a déposé sa demande.

Les fabricants de tabac ont investi massivement dans le développement et la commercialisation de produits de substitution à la cigarette, en raison de la demande croissante pour ces produits.

"On! PLUS reprendra bientôt les commandes pour les détaillants de Floride, de Caroline du Nord et du Texas, ainsi que pour le commerce électronique", a déclaré Altria à Reuters.

Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, la nicotine consommée à l'adolescence peut endommager les parties du cerveau qui contrôlent l'attention, l'apprentissage, l'humeur et le contrôle des impulsions.