La FDA américaine attribue six nouveaux bons de procédure accélérée pour accélérer l'examen des médicaments
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé jeudi qu'elle avait accordé à six nouvelles entreprises, dont Eli Lilly et Novo Nordisk, des bons spéciaux qui accéléreront l'examen de leurs médicaments, ce qui porte à 15 le nombre total de bénéficiaires.

Les bons ont été attribués à des traitements contre le cancer, l'obésité, la tuberculose et la drépanocytose.

Les bénéficiaires comprennent le Wegovy, médicament amaigrissant de Novo NOVOb.CO , l'orforglipron, pilule expérimentale contre l'obésité de Lilly LLY.N , et le Casgevy, thérapie génique de Vertex Pharmaceuticals VRTX.O pour la drépanocytose.

Ont également été sélectionnés: le dostarlimab de GSK

GSK.L pour le cancer du rectum, le bedaquiline de Takeda Pharmaceutical 4502.T pour la tuberculose résistante aux médicaments chez les jeunes enfants, et le zongertinib de BeiGene 688235.SS pour un type de cancer du poumon.

Ces bons font partie d'un programme pilote appelé "Commissioner's National Priority Voucher", lancé en juin . Les entreprises qui en bénéficient peuvent obtenir une décision sur leurs demandes de médicaments dans un délai d'un à deux mois, au lieu des 10 à 12 mois habituels.

"Les bons de priorité nationale sont accordés à un groupe sélectionné de produits pour lesquels l'entreprise a accepté d'augmenter l'accessibilité financière, d'assurer la fabrication sur le territoire national pour des raisons de sécurité nationale ou de répondre à un besoin de santé publique non satisfait", a déclaré Marty Makary, commissaire de la FDA, dans un communiqué.

La FDA a annoncé son premier lot de neuf bons en octobre.

