La FDA américaine approuve un médicament de Novartis contre une maladie de la peau

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le traitement oral de Novartis NOVN.S pour les patients souffrant d'une maladie inflammatoire chronique de la peau, a annoncé la société mardi.