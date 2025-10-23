 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine approuve le traitement de GSK contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'approbation à partir du paragraphe 2)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le Blenrep, un médicament contre le cancer du sang du fabricant britannique GSK GSK.L , en association avec d'autres traitements, a annoncé l'entreprise jeudi, ouvrant la voie à une relance du médicament après trois ans.

L'approbation va à l'encontre de la recommandation d'un groupe d'experts indépendants, qui avait voté contre le médicament en juillet, citant des préoccupations concernant les risques d'effets secondaires liés aux yeux.

Les investisseurs suivent de près cette décision, car le retour du Blenrep sur le marché américain devrait renforcer la confiance dans les ventes maximales de GSK, qui devraient dépasser les 3 milliards de livres sterling (4,03 milliards de dollars) pour ce médicament.

Le médicament a été retiré du marché en 2022 après avoir échoué à démontrer qu'il était meilleur qu'un traitement existant dans une étude de stade avancé.

La FDA a approuvé Blenrep en association avec d'autres traitements pour les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins un traitement antérieur.

Le traitement de ce type de cancer difficile à traiter comprend souvent des thérapies ciblées et des combinaisons de médicaments adaptées aux besoins individuels des patients.

Valeurs associées

GSK
1 648,250 GBX LSE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank