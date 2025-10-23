La FDA américaine approuve le traitement de GSK contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de l'approbation à partir du paragraphe 2)

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le Blenrep, un médicament contre le cancer du sang du fabricant britannique GSK GSK.L , en association avec d'autres traitements, a annoncé l'entreprise jeudi, ouvrant la voie à une relance du médicament après trois ans.

L'approbation va à l'encontre de la recommandation d'un groupe d'experts indépendants, qui avait voté contre le médicament en juillet, citant des préoccupations concernant les risques d'effets secondaires liés aux yeux.

Les investisseurs suivent de près cette décision, car le retour du Blenrep sur le marché américain devrait renforcer la confiance dans les ventes maximales de GSK, qui devraient dépasser les 3 milliards de livres sterling (4,03 milliards de dollars) pour ce médicament.

Le médicament a été retiré du marché en 2022 après avoir échoué à démontrer qu'il était meilleur qu'un traitement existant dans une étude de stade avancé.

La FDA a approuvé Blenrep en association avec d'autres traitements pour les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins un traitement antérieur.

Le traitement de ce type de cancer difficile à traiter comprend souvent des thérapies ciblées et des combinaisons de médicaments adaptées aux besoins individuels des patients.