La FDA américaine approuve le médicament générique contre l'obésité de Teva Pharmaceuticals

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la version générique moins chère de Teva Pharmaceuticals TEVA.TA du médicament amaigrissant Saxenda, l'ancien médicament de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré jeudi l'entreprise basée en Israël.