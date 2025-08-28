La FDA américaine approuve le médicament générique contre l'obésité de Teva Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine a approuvé la version générique moins chère de Teva Pharmaceuticals TEVA.TA du médicament amaigrissant Saxenda, l'ancien médicament de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré jeudi l'entreprise basée en Israël.
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer