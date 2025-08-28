 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FDA américaine approuve le médicament générique contre l'obésité de Teva Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la version générique moins chère de Teva Pharmaceuticals TEVA.TA du médicament amaigrissant Saxenda, l'ancien médicament de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré jeudi l'entreprise basée en Israël.

1 commentaire

  • 14:51

    Injection quotidienne versus hebdo pour la concurrence, ça n’intéressera pas grand monde.

Signaler le commentaire

