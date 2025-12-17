La FDA américaine approuve le médicament de GSK contre l'asthme administré deux fois par an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Corrige le paragraphe 1 pour indiquer que le médicament a été approuvé pour traiter l'asthme "sévère", et supprime la référence à l'approbation d'une maladie inflammatoire chronique des sinus)
Le régulateur américain de la santé a approuvé le médicament complémentaire de GSK GSK.L pour traiter l'asthme sévère, a déclaré le fabricant mardi, ouvrant la voie à l'entrée sur le marché d'une option de traitement moins fréquemment dosée pour les patients.
