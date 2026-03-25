La FDA américaine approuve le médicament de Corcept Therapeutics contre le cancer de l'ovaire difficile à traiter

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La Food and Drug Administration américaine a approuvé mercredi le médicament de Corcept Therapeutics CORT.O pour les femmes atteintes d'une forme agressive de cancer de l'ovaire qui ne répond plus au traitement standard, selon le site web de l'autorité de régulation de la santé.

Les actions de la société ont bondi deplus de 35 % dans la matinée.

Voici quelques détails:

* Le régulateur de la santé a approuvé le relacorilant, sous le nom de marque Lifyorli, pour une utilisation avec un médicament de chimiothérapie appelé nab-paclitaxel.

* Cette association est approuvée pour le traitement des adultes atteints d'un cancer épithélial de l'ovaire résistant au platine, un type de cancer qui réapparaît ou continue de se développer dans les six mois suivant un traitement par chimiothérapie à base de platine.

* La décision de l'agence s'appuie sur un essai mené auprès de 381 patients, au cours duquel les participants ayant reçu la polythérapie ont vécu en moyenne 16 mois, contre 11,9 mois pour la chimiothérapie seule.

* Lifyorli agit en bloquant les signaux de stress liés au cortisol, qui peuvent rendre les cellules cancéreuses plus sensibles à la chimiothérapie.

* Il est conseillé aux patients de prendre 150 mg de Lifyorli la veille, le jour même et le lendemain de chaque perfusion de nab-paclitaxel, a indiqué la FDA.

* Le médicament comporte des avertissements concernant la baisse du nombre de globules blancs et les infections graves, l'insuffisance surrénalienne et les effets néfastes sur les bébés à naître.