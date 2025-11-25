La FDA américaine approuve le médicament d'Otsuka contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament injectable 4578.T d'Otsuka pour traiter les patients atteints d'une maladie rénale potentiellement mortelle, a-t-on appris mardi sur le site web de l'autorité de régulation sanitaire.
