La FDA américaine approuve le médicament d'Otsuka contre les maladies rénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament injectable 4578.T d'Otsuka pour traiter les patients atteints d'une maladie rénale potentiellement mortelle, a-t-on appris mardi sur le site web de l'autorité de régulation sanitaire.