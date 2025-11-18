La FDA américaine approuve le médicament d'Arrowhead contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le médicament d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O pour un type de maladie génétique qui provoque des niveaux extrêmement élevés de graisse dans le sang, a-t-on appris mardi sur le site Internet de l'organisme de réglementation de la santé.