La FDA américaine approuve le médicament d'Arrowhead contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé le médicament d'Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O pour un type de maladie génétique qui provoque des niveaux extrêmement élevés de graisse dans le sang, a-t-on appris mardi sur le site Internet de l'organisme de réglementation de la santé.

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
40,5593 USD NASDAQ +1,02%
IONIS PHARMACEUT
72,4800 USD NASDAQ -1,06%
NOVARTIS
102,120 CHF Swiss EBS Stocks -3,46%
SANOFI
87,6700 EUR Euronext Paris -2,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

