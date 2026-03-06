 Aller au contenu principal
La FDA américaine approuve la nouvelle formulation de Lantheus pour l'imagerie du cancer de la prostate
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:14

La Food and Drug Administration américaine a approuvé vendredi une nouvelle formulation de l'agent d'imagerie du cancer de la prostate LNTH.O de Lantheus Holdings, visant à améliorer l'accès à l'imagerie grâce à une capacité de production accrue.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

L'agent d'imagerie, Pylarify, cible l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA), une protéine qui est généralement élevée dans les cellules du cancer de la prostate et utilisée pour détecter les métastases ou la maladie récurrente chez les patients.

La nouvelle formulation est conçue pour optimiser le processus de fabrication et devrait permettre d'augmenter la taille des lots d'environ 50 %, tout en améliorant les marges de l'entreprise.

Valeurs associées

LANTHEUS HOLDING
72,5600 USD NASDAQ -4,91%
