La FDA américaine approuve la combinaison de pilules de Merck pour traiter l'infection par le VIH

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(Ajout d'informations sur les essais et l'association médicamenteuse dans les paragraphes 6 à 10)

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé l'association médicamenteuse orale à prise unique quotidienne de Merck MRK.N pour le traitement des infections par le VIH, a-t-on appris mardi sur le site Internet de l'organisme de réglementation de la santé.

L'association de deux médicaments, la doravirine et l'islatravir, a été approuvée pour remplacer le traitement antirétroviral actuel de l'infection parle virus de l'immunodéficience humaine 1 chez certains adultes.

Alors que l'islatravir est un traitement expérimental, la doravirine de Merck est déjà approuvée et vendue aux États-Unis sous le nom de marque Pifeltro pour le traitement du VIH-1 en association avec d'autres antirétroviraux, et en tant que traitement à comprimé unique, Delstrigo.

Environ 40,8 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, et environ 1,3 million de nouvelles infections se produisent chaque année, selon les données des National Institutes of Health.

Le fabricant de médicaments n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Dans deux études de phase avancée portant sur plus de 1 000 patients, l'association thérapeutique a atteint l'objectif principal consistant à supprimer de manière significative la réplication du VIH-1 chez les adultes recevant une autre forme de traitement.

L'année dernière, la combinaison de médicaments oraux de Merck s' est av érée non inférieure au Biktarvy, le médicament le plus vendu de Gilead, et a permis d'obtenir une suppression du VIH-1 similaire à la norme de soins actuelle.

Le VIH-1 est la souche la plus courante du rétrovirus qui provoque le syndrome d'immunodéficience acquise, communément appelé sida.

L'islatravir fait actuellement l'objet d'essais multiples en association avec d'autres antirétroviraux en vue d'un traitement quotidien ou hebdomadaire du VIH-1.