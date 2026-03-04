La FDA américaine adresse un nouvel avertissement à Novo pour publicité mensongère sur les médicaments

(Ajout du contexte et de la réponse de Novo au paragraphe 9)

La Food and Drug Administration (FDA) a mis en garde Novo Nordisk NOVOb.CO au sujet d'une publicité pour son médicament phare contre le diabète, Ozempic, déclarant que le message publicitaire **contient** des affirmations fausses et trompeuses sur les avantages du médicament.

C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la FDA avertit **le** fabricant danois de ses publicités trompeuses.

Cet avertissement s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de répression de la FDA sur la publicité mensongère pour les médicaments, à la suite de l'ordre du président américain Donald Trump de renforcer la surveillance de la façon dont les entreprises font la promotion des médicaments sur ordonnance.

Dans une lettre datée du 26 février, le régulateur de la santé a déclaré que la publicité en ligne présentait de manière inexacte les utilisations approuvées d'Ozempic et impliquait que le médicament était supérieur aux autres médicaments GLP-1 pour le diabète de type 2.

L'agence a déclaré que la publicité suggérait que tous les patients atteints de diabète de type 2 étaient éligibles à toutes les indications d'Ozempic, alors que certaines approbations ne s'appliquent qu'aux patients souffrant également d'une maladie cardiaque ou d'une maladie rénale chronique.

Les régulateurs ont également déclaré que les éléments comiques de la publicité, y compris une scène comparant Ozempic à d'autres GLP-1, donnaient l'impression que les médicaments concurrents ne présentaient pas d'avantages significatifs.

La FDA a demandé à Novo Nordisk de soumettre une réponse écrite dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre, en énumérant toutes les publicités similaires et en expliquant comment elle prévoit de les interrompre ou de cesser la distribution d'Ozempic.

La première lettre d'avertissement adressée à Novo, le 5 février, concernait un spot télévisé pour Wegovy, la pilule amaigrissante de Novo.

"Novo Nordisk a reçu une lettre sans titre de la FDA concernant une campagne publicitaire pour Ozempic", a confirmé Liz Skrbkova, porte-parole de Novo.

"Nous prenons au sérieux tous les commentaires réglementaires et nous sommes en train de répondre à la FDA pour répondre à ses préoccupations concernant la présentation de la publicité."

Plus tôt dans la journée de mardi, la FDA a également envoyé 30 lettres d'avertissement à des sociétés de télésanté pour des allégations trompeuses concernant des médicaments composés à base de GLP-1.