La FCC approuve la vente, pour un montant de 40 milliards de dollars, des fréquences d'EchoStar à SpaceX et AT&T

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails, le contexte et les commentaires d'Echostar aux paragraphes 2 à 12) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications des États-Unis a déclaré mardi avoir approuvé la vente par EchoStar d'un spectre sans fil à SpaceX et AT&T pour un montant de 40 milliards de dollars, estimant que cette opération renforcerait la connectivité à travers le pays.

EchoStar vend environ 50 MHz de son spectre national à AT&T pour son réseau 5G pour 23 milliards de dollars, dont 30 MHz de spectre en bande moyenne et 20 MHz de spectre en bande basse. EchoStar vend 65 MHz de son spectre à SpaceX pour 17 milliards de dollars afin de renforcer l'offre de communication de nouvelle génération de Starlink.

AT&T et EchoStar mettront en place un accord hybride d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) qui garantira la viabilité continue de Boost Mobile, a déclaré la FCC.

SpaceX obtient l'accès à un spectre à usage exclusif pour un service de communication de dispositif à dispositif Starlink et d'autres offres. La FCC a déclaré que le spectre de bande basse d'AT&T étendrait la couverture à travers les États-Unis, en particulier dans les zones rurales et mal desservies.

En juin, le président Donald Trump a incité EchoStar, société mère de Dish TV, et le président de la FCC, Brendan Carr, à conclure un accord concernant les licences de spectre sans fil de l'entreprise. Le fournisseur américain de télévision par satellite DirecTV a résilié son accord visant à acquérir l'activité de télévision par satellite d'EchoStaren 2024 en raison de l'échec d'une offre d'échange de dette.

La FCC accorde également des dérogations à SpaceX pour répondre à la convergence entre le haut débit sans fil et par satellite. Cette annonce permet à SpaceX d'utiliser son nouveau spectre de manière flexible pour des architectures de réseau terrestres, spatiales et hybrides.

La FCC a également déclaré qu'elle exigeait d'AT&T qu'elle construise son réseau plusieurs années plus tôt que ce que la société avait initialement demandé et que ce que les règles de la FCC exigent habituellement pour les déploiements après une vente aux enchères.

La FCC exige qu'EchoStar ouvre un compte séquestre de 2,4 milliards de dollars destiné à couvrir les montants qu'EchoStar pourrait éventuellement devoir verser en cas de litiges liés aux travaux effectués dans le cadre des licences.

La FCC a déclaré avoir reçu des commentaires du public selon lesquels EchoStar a indiqué qu'elle ne paierait pas les entreprises pour la construction d'un nouveau réseau 5G, y compris la location d'espace sur des tours et des toits, qu'elle était tenue d'entreprendre en vertu des conditions de la licence.

La FCC a déclaré qu'elle laisserait aux tribunaux et autres instances le soin de trancher ces questions et que les fonds du compte séquestre pourraient couvrir toute obligation qu'EchoStar pourrait finalement devoir.

Echostar a déclaré qu'elle appréciait ces autorisations, mais a ajouté: « Ces autorisations s'accompagnent d'une condition de dépôt fiduciaire involontaire sans précédent. Nous analysons cette exigence et évaluons les prochaines étapes. »