La FCA nomme deux coprésidentes pour son groupe de travail sur la politique de vote des gérants

Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority (FCA) , a nommé deux coprésidentes pour son groupe de travail sur la politique de vote des gérants d’actifs lors des assemblées générales. Il s’agit de Shipra Gupta, responsable du stewardship * des investissements chez la mutuelle Scottish Widows, et Caroline Escott, gérante et chargée du stewardship chez le fonds de pension Railpen. Ce groupe comprend 31 membres représentant les gérants, les fonds de pension, les assureurs, les entreprises, les consultants et les ONG. La FCA a le statut d’observateur et fournit également le secrétariat pour ce groupe.

Constitué en novembre 2022, ce groupe a pour objectif de développer un cadre de publication des informations concernant la politique de vote des sociétés de gestion opérant au Royaume-Uni. Cette standardisation permettra aux investisseurs institutionnels d'évaluer la performance des gérants sur leurs politiques de vote . Le cadre vise également à augmenter la transparence sur la politique de vote des gérants afin d’améliorer les pratiques de l’engagement actionnarial . Dans un contexte dans lequel le stewardship devient une approche de gestion des fonds ESG, ce cadre permettra au superviseur de vérifier la fiabilité des déclarations en matière de cette activité, pour éviter le greenwashing .

*Le stewardship englobe l’engagement actionnarial et la politique de vote de la part de gérants de fonds, visant à inciter les entreprises en portefeuille à adopter des pratiques responsables.

Tuba Raqshan