La famille Persson poursuit son renforcement au capital de H&M

Ramsbury Invest, la société holding de la famille fondatrice du géant de l'habillement H&M, a fait l'acquisition de plus de 2,75 millions d'actions cette semaine pour un montant total d'environ 444 millions de couronnes suédoises (environ 39 millions d'euros), selon un avis boursier publié par le régulateur financier suédois.

Les transactions effectuées pour le compte de la holding liée à Karl-Johan Persson, le président du conseil d'administration de H&M, se sont échelonnées sur trois jours consécutifs sur la place boursière Nasdaq Stockholm.

Selon cette déclaration réglementaire, Ramsbury Invest a acquis le lundi 18 mai 650 261 actions de classe B au prix moyen pondéré de 160,98 couronnes, puis 600 000 titres au prix moyen pondéré de 164,82 couronnes le mardi et enfin 1,5 million d'actions à un prix de 160,77 couronnes hier.

Au total, l'opération porte sur un volume exact de 2 750 261 titres.

Témoignage de confiance du groupe familial

Cette nouvelle marque de soutien de la famille fondatrice, qui s'ajoute à la série d'acquisitions d'actions réalisées ces derniers mois, intervient alors que le titre a perdu plus de 13,5% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de l'ordre de 6% pour l'indice OMX Stockholm.

A la suite de cette annonce, l'action progressait de 1,5% mercredi dans un OMX Stockholm 30 en repli de 0,1%.

Ramsbury Invest AB, la holding de la famille Persson, est de loin le principal actionnaire de H&M avec une participation de 65,7% au capital du groupe, sur la base des chiffres du dernier rapport annuel.